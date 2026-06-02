小学生を対象にした秋田海上保安部の特別授業が秋田市で行われました。児童たちは海の環境を守ることの大切さや遊泳中の事故に遭わないための注意点を学びました。特別授業には秋田市の土崎小学校の5年生、34人が参加しました。児童たちは秋田海上保安部の巡視船に乗り、普段の業務内容について説明を受けながら、船内を見学したり、舵の操作を体験したりしました。その後、海水の汚れ具合を調べる水質検査などを体験し、人の行動