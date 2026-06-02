一刻を争う人命救助の現場を想定し、培った訓練の成果を発揮します。石川県内の消防隊員が救助の技術やスピードを競う大会が2日、金沢市で開かれました。県消防学校で開かれた、県消防救助技術訓練大会。県内11の消防本部から196人の隊員が参加しました。救助が必要な人を安全な場所に助け出す「引揚救助」や、煙が充満する場所から屋外へ助け出す「ほふく救出」など、6つの競技で救助の早さと安全性を競いました。金沢市消防局中