徳島県内に暴風警報および波浪警報が発表されました。 【各地域への発表状況】発表されている地域は以下の通りです。 ▼波浪警報阿南市、牟岐町、美波町、海陽町 ▼暴風警報徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町