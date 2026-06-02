「三代目JSOULBROTHERS」の小林直己が２日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）に生出演。デビュー後から現在までの「キャラ変遷」について語った。当初は「腹筋キャラ」としてＥＸＩＬＥのメンバーなどからいじられていたが、時代劇ドラマでの役作りをきっかけに「笑わないキャラ」に。当時は「やってみたらハマった」と毎日木刀を持ち歩いてライブツアーの楽屋でも素振りするほど入れ込み、