2日朝、秋田市河辺で73歳の女性の遺体が見つかりました。近くではクマ1頭が捕獲されています。現場は秋田市河辺和田にある住宅裏のやぶです。警察や秋田市などによりますと、2日午前7時20分ごろ、「敷地内に血の付いた服のようなものがある」などと警察に通報がありました。通報から約1時間後、駆けつけた消防が倒れている人を見つけましたが、その場で死亡が確認されました。亡くなったのは竹林貞子さん73歳で、現場近くの畑には