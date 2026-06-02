厚生省の職員を名乗る男からの電話をきっかけに、秋田市に住む60代の女性が現金約157万円をだまし取られました。秋田臨港警察署の調べによりますと、先月29日、秋田市に住む60代の女性の自宅に厚生省の職員を名乗る男から電話がありました。「医療保険の改正があり手続きが必要。書類が届いていないか」などと言われたあと、今度は銀行員を名乗る男から電話があり、「国から5月31日までに手続きをしなければならないと言われている