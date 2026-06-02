俳優の野村宏伸（61）が2日までにThreadsを更新。活動を終了したアイドルグループ嵐について私見を述べた。野村は「嵐のラストコンサート」と、5月31日に東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた嵐に言及。「別にファンではないけど」とした上で、「最後迄、全員揃ってテレビに出なかった事、徹底して素敵だった。コンサートでサヨナラライ