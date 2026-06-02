2日午前、秋田市河辺和田で身元不明の遺体が見つかりました。近くではクマ1頭が捕獲されています。県や秋田市、警察によりますと、2日午前、秋田市河辺和田字岡村で身元不明の遺体が見つかりました。午前9時40分ごろに近くの林でクマ1頭が捕獲されています。遺体は損傷が激しく、クマによる被害の可能性もあるとみられています。午前7時20分ごろ、「人らしきものが倒れていて近くにはクマがいる」と警察に通報がありました。通報者