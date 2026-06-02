由利本荘市の本荘公園にクマがとどまっている可能性があり、本荘公園や周辺の施設が封鎖されています。このあと、クマ捕獲用のおりが設置される見通しです。由利本荘市の本荘公園では1日昼ごろ、車で通りかかった人が体長1メートルほどのクマ1頭を目撃しています。2日は園内のパトロールが行われていて、捕獲用のおりが設置される予定です。このため、由利本荘市では本荘公園や公園駐車場を当面封鎖するほか、大手門温