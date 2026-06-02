アニメ「機動戦士ガンダム」のガルマ・ザビ、「科学忍者隊ガッチャマン」シリーズの大鷲の健(G-1号、ガッチャマン)、「ドカベン」の土井垣将役などで知られる声優の森功至(もり・かつじ＝80)が5月31日、自身のX(旧ツイッター）を更新し、自宅で転倒し、脊椎管狭窄症が悪化したことを明かした。20日に東京・板橋シアター咲で開催する、自身が主催する朗読イベント「ことばのもり」の出演を辞退し、演出に専念す