ウェスティンホテル仙台は、メロンのアフタヌーンティー「Afternoon Tea −Green Melon−」を5月16日から7月17日まで開催する。使用するのは高知県産西島マスクメロン。スイーツはメロンパフェ、メロンとライチのムース、メロンショートケーキ、メロンと銀象ソルトのクラフティ、メロン果肉入り全粒粉スコーン、メロンソースを使ったクレームダンジュ、メロンとハーブのブランマンジェの7種類。セイボリーは高知県産四万十ポークの