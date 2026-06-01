エア・インディアは、空域制限の継続と燃料価格の過去最高水準への上昇を理由に、6月から8月にかけての国際線を削減する。北米へ週33往復、欧州へ週47往復、イギリスへ週57往復、オーストラリアへ週8往復、アジアへ週158往復、モーリシャスへ週7便の体制を継続する。これにより国際線の運航便数は、月に1,200便以上を維持する。路線別では、デリー〜シカゴ・ニューヨーク/ニューアーク・上海/浦東・マレ線とムンバイ〜ニューヨーク