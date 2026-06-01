6月1日朝、石川県珠洲市の海岸で白骨化した遺体が見つかり、警察が身元の確認を進めています。1日午前7時ごろ、珠洲市長橋町の海岸を散歩していた40代男性から岩場で「白骨化した死体を発見した」と警察に通報がありました。警察によりますと遺体は全身が白骨化していて、手首と足首の骨が見つかっていないということです。遺体には手術や歯を治療した痕があり、警察はこうした特徴などをもとに2日以降、司法解剖を行い、身元の特