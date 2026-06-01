『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した佐野なぎさ立命館大学卒業の"Iカップかしこボディ"佐野なぎさちゃんが、6月1日（月）発売『週刊プレイボーイ24・25合併号』のグラビアに登場。過去にアナウンサーを志していた才色兼備だが、今はグラビアを主戦場に変幻自在のおっぱいパフォーマンスを全力披露！【写真】佐野なぎさのIカップボディ＊＊＊【おっぱいの重さを測定】――立命館大学卒業の?Iカップかしこボディ?として人