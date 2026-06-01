南沢道人さん（大本山永平寺提供）曹洞宗大本山永平寺（福井県永平寺町）前貫首の南沢道人（みなみさわ・どうにん）さんが5月29日、死去した。98歳。長野県出身。関係者による密葬を執り行う予定。本葬は9月11日午前9時から永平寺町志比5の15、永平寺で。長野県千曲市の龍洞院住職や札幌市の中央寺住職を経て、2020年に永平寺貫首に就任した。今年4月、健康面の不安を理由に退任していた。20年9月〜22年1月と24年1月〜今年1月