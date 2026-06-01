JALエンジニアリングと三菱重工業は、航空機整備を中心としたアフターマーケット事業の合弁会社を設立した。社名はAero Breath（エアロ・ブレス）で、JALエンジニアリングが51％、三菱重工が49％を出資する。資本金は7,900万円。代表取締役社長には的場太郎氏が就任した。県営名古屋空港（小牧空港）を拠点とする。Aero Breathは、JALおよびJALエンジニアリングの運航・整備ノウハウと三菱重工の高度な技術基盤を融合させ、新たな