お笑いコンビ「錦鯉」が１日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた「Ｊ：ＣＯＭ杯３月のライオン子ども将棋大会第１５回大会開催記念イベント」に出席した。コンビ結成１５周年。５４歳の長谷川は「体を、悪いところを治すっていうのをやっていきたい。まず朝起きたらどこも痛くないところがなくしたい」と意欲。渡辺も「ラジオとかやっていても、雅紀さんの言葉が出てこなくて、あれあれって」と相方の体調が心配になって