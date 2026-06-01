6月です。石川県内は早くも真夏並みの暑さとなり、七尾や加賀中津原では2日連続で気温が30度を超えました。1日、日中の最高気温は七尾で31度、加賀中津原で30.8度と2日連続で真夏日となったほか、白山河内で29.8度金沢で29.7度などを観測しました。金沢市では1日朝、強い日差しが照り付ける中、半袖姿で職場へ向かう人が多く見られました。通勤客「帰りたくなるくらい暑いです」「ビールが飲みたいです。冷たいサイダーが飲みたい