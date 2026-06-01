1日、昼過ぎ、金沢市の山沿いの住宅地でクマ1頭が目撃され、市が注意を呼びかけています。1日午後0時半ごろ、金沢市太陽が丘の県道沿いで体長およそ1メートルのクマが目撃されました。クマは県道を横断し、道路に沿って北側に逃げていったということです。金沢市や警察、猟友会がパトロールを行っています。現場から西におよそ800メートル離れた朝霧台小学校では1日、下校時間に合わせて職員がパトロールを行い、児童には歩いて下