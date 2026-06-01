台風6号は、2日夕方に熊本県内に最も接近する見込みです。沿岸では港に船を係留するなど対策を取っています。1日朝の天草市、牛深港。台風の接近に備え、漁船を係留する人の姿が見られました。■漁師「こっちに来れば久しぶり、何年ぶりか」警戒する、台風6号の進路。現在、台風は沖縄本島付近を時速20キロで北上していて、中心付近の最大風速は30メートルとなっています。このまま予報円の中心を進んだ場合、熊本県内は2日