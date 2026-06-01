日本から中国への技術流出が問題となっているが、2026年5月31日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）で、日本のロボット研究者、技術者が相当数、中国や韓国に引き抜かれているという実態が紹介された。年俸を10倍出すという誘いもあるという。「活躍の場が日本ではもうない」と思う人が狙われる日本のロボット開発の第一人者でもある千葉工業大学fuRo所長の古田貴之さんは「ロボットの研究者、技術者は相当中国、