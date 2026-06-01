5年目に入ったロシアによるウクライナ侵攻の戦況はどうなっているのか。2026年5月29日放送の「深層NEWS」（BS日テレ）は、ロシアは兵員不足で苦しんでいるという軍の内情も紹介しながら今後の行方をとりあげた。ロシア大統領府「新規入隊者に最大約2200万円まで債務を免除」番組は、ロイター通信の報道としてロシア大統領府がロシア国防省との契約者（新規入隊者）と配偶者に最大1000万ルーブル（約2200万円）まで債務を免除するこ