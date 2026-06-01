福島市で10月17日（土）・18日（日）に開催される音楽フェス「LIVE AZUMA（ライブアヅマ）」。5周年を迎える今回の第3弾アーティストと日割りの出演者が発表となった。新たに出演が決定したのは、2015年のメジャーデビュー以降、さいたまスーパーアリーナや日本武道館で単独公演に加え、地元愛知県で自身のフェスを開催、今年の4月4日（フォーリミの日）には初の野外フリーライブを成功させるなど、グッドメロディと共にライブシー