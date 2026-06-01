安倍晋三元首相の妻の安倍昭恵氏が2026年5月31日にXを更新し、靖國神社崇敬奉賛会の会長に就任したことを報告した。「多くの皆様にご理解いただけるよう努めて参ります」昭恵氏はXで「この度、中山恭子先生の後任として靖國神社崇敬奉賛会会長に就任いたしました」と報告。「靖國神社崇敬奉賛会会長」の名義の名刺を撮影した写真を公開した。また、「『平和の社』として多くの皆様にご理解いただけるよう努めて参ります」と意