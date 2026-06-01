31日遅く、熊本県玉名市で、車が歩行者をはねる事故がありました。はねられたのは高齢の男性で、その後、死亡しました。事故があったのは玉名市玉名にある県道玉名立花線です。 警察によりますと31日午後11時頃、玉名市の県道を北へ向かっていた軽自動車が高齢の男性をはねました。はねられた男性は、全身を強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、事故からおよそ45分後に死亡が確認されました。