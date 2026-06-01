プロ野球広島が2026年5月31日、みずほPayPayドームでセ・パ交流戦を行い、ソフトバンクに1−3で敗れた。新井監督「勝つところをお見せできなくて申し訳ないです」 試合は、0−0で迎えた6回に、広島先発・岡本駿投手（23）が、栗原陵矢内野手（29）に2ランを浴びるなど、この回3点を失った。 広島は3点ビハインドの8回、無死1、3塁のチャンスに、持丸泰輝捕手（24）がレフトへの犠牲フライを放ち1点を返した。その後、2死1、3塁と再