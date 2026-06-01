来年3月に卒業予定の高校生を対象とした企業の求人票の受け付けが1日に始まりました。高校生を対象にした求人票の受け付けは、県内11のハローワークで始まりました。近年はインターネットでの手続きが多いということですが、秋田市にある出先機関の窓口には早速、企業の採用担当者が訪れ求人票を提出していました。秋田労働局によりますと、今年3月に県内の高校を卒業し就職が内定・決定した人のうち73.3パ}