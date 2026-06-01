お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49）が、2026年5月28日にインスタグラムを更新。ボディビルダーの横川尚隆さん（31）との2ショットを公開した。「ブラジルの格闘技、カポエイラとかやってますよ」クロちゃんと横川さんはこの日、テレビ番組「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS系）に登場。鏡優翔選手（24）らレスリングの五輪金メダリストたちが変装し、レスリング体験と称して「筋肉自慢の屈強な男たち」と