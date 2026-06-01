【一番くじ しぐれうい 第2弾（仮）】 発売日：未定 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ最新作「一番くじ しぐれうい 第2弾（仮）」を発売する。発売日は未定で、価格は1回790円。 イラストレーターならびにVTuberとしても活躍するしぐれういさんの第2弾目となる一番くじが発売される。第1弾は2025年8月に発売され、この際には