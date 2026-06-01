歌舞伎役者の市川團十郎さん（48）が2026年5月28日、自身のインスタグラムを更新。14歳の長女・麗禾さん（市川ぼたん）と、13歳の長男・勸玄くん（市川新之助）の2ショットを披露した。「笑って、走って、遊び尽くすふたり」市川さんは、「笑って、走って、遊び尽くすふたり」といい、麗禾さんと勸玄くんの仲睦まじい姉弟ショットを投稿した。「子どもたちのエネルギーは本当にすごいです」と語り、「忙しい毎日の中でもこういう時