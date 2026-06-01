「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年5月20日、自身のインスタグラムを更新。グレー×ブラックの私服姿を披露した。「めるのふく」生見さんは、「#めるのふく」のハッシュタグに絵文字を添えて、屋外で、建物と樹木をバックに私服姿のショット3枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、グレーのVネックのニットに黒のボトムを着用。肩から黒い大きめのバッグをかけていた。2枚目ではうつむいた笑顔