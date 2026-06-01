ファッションモデルのミランダ・カーさん（43）が2026年5月28日（日本時間）に自身のインスタグラムを更新。夫で実業家のエヴァン・シュピーゲルさん（35）との夫婦ショットを披露した。結婚9年目を祝福ミランダ・カーさんは、「9 years married to my love」と結婚9年目を迎えたことを報告し、夫のエヴァンさんとのツーショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ミランダさんは黒いアウターを羽織り、白いパーカ