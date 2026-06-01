中国メディアの参考消息は29日、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストの報道を引用し、スイスの金融大手UBSが「中国企業の技術競争力が、その海外展開を加速させる。特に電力や自動車製造分野だ」との見通しを示したことを伝えた。記事によるとUBSは、「2030年までに中国本土上場の非金融企業の売上高の約25％がオフショア市場からもたらされる」と予測。これは25年の18．7％を約6ポイント上回るもので、UBS証券リサ