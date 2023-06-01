【モデルプレス＝2026/06/01】女優の豊田ルナが、6月1日発売の「ヤングマガジン」27号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場する。【写真】23歳元ウルトラマンヒロイン、美谷間くっきり◆豊田ルナ「ヤングマガジン」表紙登場主演映画の公開を控える豊田が表紙＆巻頭に登場。いつもと一味違う、大人っぽいグラビアに挑戦し、鮮やかな水着で豊満なバストを披露している。◆谷夢花・長瀬礼華も登場そのほか、巻中グラビアには谷夢花、