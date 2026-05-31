【モデルプレス＝2026/05/31】女優の土屋太鳳が5月31日、都内の東京都庁都民広場で開催された「TOKYO LIGHTS 2026」プロジェクションマッピング国際大会Grand Finaleに、姉で女優の土屋炎伽と弟で声優の土屋神葉とともに出席。きょうだいそろっての登壇の喜びを語った。【写真】31歳朝ドラヒロイン、そっくりと話題のきょうだいと登場◆土屋太鳳、きょうだいでの登壇に笑顔「TOKYO LIGHTS 2026」は、東京の夜を彩るクリエイティブ