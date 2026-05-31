【モデルプレス＝2026/05/31】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が31日、後楽園ホールで開催された「K-1 REVENGE」にスペシャルラウンドガールとして出演した。【写真】美脚が眩しいラウンドガール岡田紗佳◆岡田紗佳、ラウンドガールに第6試合「K-1 WORLD GPスーパー・フェザー級暫定王座決定戦」横山朋哉選手 VS 松山勇汰選手に登場予定だった岡田。両選手登場前に一度リングにあがって紹介を受けた。しかし、第6試合・