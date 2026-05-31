現在、125cc以下の原付二種クラスで圧倒的なシェアを誇っているのがホンダ。「CT125・ハンターカブ」や「モンキー125」といった人気車種が揃っているのが強みです。そのホンダが原付二種のカスタムを基軸とした新しいショップ「Cub HOUSE（カブハウス）」の第1号店がオープンしました。オリジナルのカスタマイズパーツだけでなく、オリジナルのアパレルなども販売され、バイクライフをトータルでコーディネートできるというのがコ