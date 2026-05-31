タレントの王林さん（28）が2026年5月22日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツのヘソ出しコーデを披露した。「お気に入りアイテムにつつまれて」王林さんは、「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」といい、抜群のスタイルが際立つシャツとショートパンツを合わせたコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、キャップをかぶり、イエローのシャツとショートパンツを