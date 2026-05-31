南国の花として知られるブーゲンビリアが八代市で見頃を迎えています。 約400メートルの水路沿いで赤や紫の花を咲かせているブーゲンビリア。地域活性化も兼ねて20年ほど前から植え始めて、今では八代市日奈久の観光スポットになっています。 ブーゲンビリアは6月に満開となり、7月頃まで楽しめるということです。