シンガーソングライターの大黒摩季さん（56）のインスタグラムで2026年5月27日、デビュー35周年記念のプロジェクトを発表するとともに、キービジュアルが公開された。「大黒摩季は止まらない！」インスタグラムでは、「来年2027年の5月27日のデビュー35周年に向け 大黒摩季 35周年 『FLY ON！』YEAR 開幕！」と告知した。つづけて、「大黒摩季は止まらない！」、「鷲のように自由に、強く...大きな羽を広げて『FLY ON！』（飛び続