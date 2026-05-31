村上市で31日午後、作業小屋を焼く火事がありました。現場は村上市瀬波中町にある作業小屋（製茶小屋）です。午後4時45分に消防に通報がありました。午後6時50分に鎮火しました。警察によりますと、ケガ人はいないということです。情報更新：午後7時30分