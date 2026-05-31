2026年3月16日に沖縄県名護市の辺野古沖で起きた、小型船の転覆事故。「不屈」と「平和丸」の2隻が転覆し、17歳の女子高校生と「不屈」の船長の2人が死亡した。現在、原因究明と再発防止策が優先されるべき重大な海難事故の議論は、別のベクトルに進んでいる。議論をすり替えているように映る発端は、被害生徒らが参加していた平和学習プログラムを巡り、文部科学省が5月22日に同志社国際高校に対して「政治的活動を禁じる教育基本