¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/31¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤¬5·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û19ºÐK-POPÈþ½÷¡ÖÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤ë¡×¥¦¥¨¥¹¥ÈÁ´³«¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¥¦¥ó¥Á¥§¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¥¦¥ó¥Á¥§¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ÎÄ³¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ