°Õ³°¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¥µ¥¤¥ºÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥Ü¡¢¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥ºSUV¡ØX60¡Ù¡£¤½¤Î¥È¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡Ø¥¦¥ë¥È¥éT6AWD¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¤Ë1000km¤Û¤É¾è¤Ã¤¿ÏÃ¡¢¤½¤ÎÂ³¤­¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥Ü¡ª¡ØXC60¥¦¥ë¥È¥éT6 AWD¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÙÁ´64Ëçº£²óXC60¤ÈÄ¹¤¤µ÷Î¥¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÆ»¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£¼èºà¼Ö¡Ø¥Ü¥ë¥ÜX60¥¦¥ë¥È¥éT6AWD¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö