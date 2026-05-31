愛知県春日井市の住宅密集地で火事があり、10棟が全半焼しました。この火事で3人が軽いけがをしました。 【写真を見る】鎮火まで7時間以上住宅密集地で10棟が全半焼し3人軽傷愛知・春日井市 30日午後8時過ぎ、春日井市出川町の住民から「隣の家が炎に包まれている」と119番通報がありました。 消防などによりますと、消防車15台が出て消火に当たりましたが、火元の木造2階建ての住宅が全焼したほか、合わせて10棟が全半焼