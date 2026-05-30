5月30日、東京競馬場で行われた第3Rで、D.レーン騎手がワディアルリヤハに騎乗して勝利し、JRA通算200勝を達成した。【NHKマイルC】レーン「ベストパフォーマンス見せれた」ロデオドライブがG1初制覇「いつも感謝しています」レース後、レーン騎手は「日本で騎乗できることに、いつも感謝しています。200勝に至るまで、とても楽しく騎乗することができました。200勝が見えてから、ここ数週間少しずつ勝利を積み重ね、今日達成