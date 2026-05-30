政府によるガソリン代の補助金制度を巡り、支給額の引き下げを検討するべきだとの声が与野党から上がっている。高市首相は効果を強調するが、巨額の財政負担への懸念が強いためだ。政府は、イラン情勢の動向などを考慮しつつ、必要な対応を見極める構えだ。（太田晶久、井美奈子）「ひと月でだいたい４０００億円だ。持続性を持つためには水準も考えなければならない」自民党の鈴木幹事長は３０日、宮崎市での党会合でガソリ