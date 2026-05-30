【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(9-12位決定戦)第1戦】(鳴門大塚)徳島 3-1(前半1-1)鳥栖<得点者>[徳]梶谷政仁(41分)、杉本太郎(47分)、宮崎純真(77分)[鳥]玄理吾(45分+1)<警告>[徳]杉本太郎(8分)、鹿沼直生(24分)、柳澤亘(34分)、渡大生(40分)主審:佐々木慎哉