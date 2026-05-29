今週は競馬の祭典、日本ダービー。武豊騎手は青葉賞勝ち馬、ゴーイントゥスカイとのコンビで37回目のダービーに参戦する。青葉賞組からは勝ち馬が出ていないというジンクスがあるものの昨年から中4週となっていることで、このローテでも変化が出てくるのかどうか。距離経験は武器なだけに一発に期待がかかる。【武豊日記】37回目の挑戦土日で7鞍●武豊 今週の騎乗馬・5月30日（土）京都1Rアリハム3Rゴッドアイ4Rギオンバヤ