サッカー日本代表グッズの楽しみ方が、少しずつ変わってきている。【関連】なぜ今、あえて“白T”なのか。究極の普通がカルチャーになる理由5月25日、「おさるのジョージ」とサッカー日本代表による特別企画グッズ第2弾が発表された。ラインナップは、ファンハットやマフラータオルといった応援アイテムに加え、ぬいぐるみ、ペンケースポーチ、ボールペン、メモ帳、マウスパッドなどを含む全23種。サッカー観戦の場で使うものだけ